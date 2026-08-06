Афиша на 6 августа в Москве: африканские танцы, медитация и другие события

Узнайте о самых интересных событиях в Москве 6 августа: шоу Made in Black с артистами из Кот-д’Ивуара, выставка "Водный мир" в Ботаническом саду МГУ, медитация Heartfulness, мастер-класс по сторителлингу, лекция об архитектуре и многое другое.