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Metro Москва

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Афиша на 6 августа в Москве: африканские танцы, медитация и другие события

Афиша на 6 августа в Москве: африканские танцы, медитация и другие события

Узнайте о самых интересных событиях в Москве 6 августа: шоу Made in Black с артистами из Кот-д’Ивуара, выставка "Водный мир" в Ботаническом саду МГУ, медитация Heartfulness, мастер-класс по сторителлингу, лекция об архитектуре и многое другое.

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