Страна и люди
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Страна и люди

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На Тихоокеанском флоте прошли двухсторонние учения группировок сил

На Тихоокеанском флоте прошли двухсторонние учения группировок сил

На Тихоокеанском флоте ВМФ России завершились двусторонние учения группировок сил. Они проводились с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

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