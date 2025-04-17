Полковник Баранец: России есть, чем ответить на поставки Taurus Украине

В связи с заявлениями вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности оказывать всестороннюю помощь Украине в противостоянии с Россией, включая поставку высокоточных ракет Taurus, военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио «Комсомольская правда» подчеркнул серьезность данной угрозы для Москвы.