Пентагон: ВСУ не будут применять F-16 в наиболее опасных операциях

Представитель Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки Джеймс Хекер предположил, что командный состав Военно-воздушных сил киевского режима не станет использовать полученные от западных держав боевые самолёты F-16 при проведении наиболее рискованных манёвров.
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