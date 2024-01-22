Панарин забросил победную шайбу в матче с «Анахаймом» на 55-й минуте и стал 1-й звездой. У него 28+34 в 46 играх

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Форвард «Рейнджерс» был признан первой звездой игры против «Дакс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. В активе россиянина 62 (28+34) очка в 46 играх в текущем сезоне.