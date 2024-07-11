В Госдуме захотели провести единую конференцию для школьников

С инициативой обратились на имя Дмитрия Чернышенко Депутаты Государственной думы РФ Сергей Кабышев, Яна Лантратова и Александр Аксёненко предложили начать проводить каждый год всероссийскую научно-практическую конференцию школьников.
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