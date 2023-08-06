Star: Эрдоган 7 августа обсудит с правительством планируемый визит в Турцию президента России Путина

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган 7 августа обсудит с правительством планируемый визит в страну главы Российской Федерации Владимира Путина.
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