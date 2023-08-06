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Star: Эрдоган 7 августа обсудит с правительством планируемый визит в Турцию президента России Путина

Star: Эрдоган 7 августа обсудит с правительством планируемый визит в Турцию президента России Путина

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган 7 августа обсудит с правительством планируемый визит в страну главы Российской Федерации Владимира Путина.

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Комментарии
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Татьяна Собколова
Нельзя ехать Путину в Турцию, от этого турка можно ожидать любой гадости, даже нож в спину, причем в прямом смысле.
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13 час.

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