Эксперт по безопасности: Охрана Трампа допустила ряд ошибок во время покушения

Фефелов также раскритиковал решение положить Трампа на пол и накрыть его своими телами.Эксперт по комплексной безопасности Петр Фефелов из Группы компаний безопасности назвал ряд критических недоработок, которые допустила охрана Дональда Трампа во время недавнего покушения на него.