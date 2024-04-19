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МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на Западе

МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на Западе

Официалка на тему вопроса конфискации российских активов замороженных на Западе.МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на ЗападеСША и их сателлиты уже давно «положили глаз» на российские золотовалютные резервы, заблокировав их в 2022 г.

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