Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Володин назвал три вывода после решения США об изъятии активов РФ

Володин назвал три вывода после решения США об изъятии активов РФ

Москва в праве принять меры в ответ на изъятие Вашингтоном российских активов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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