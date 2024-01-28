Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 005 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Латынина  -  это  та  ,  которая  была  красиво  заляпана  говном  ?Латынина оголодала
  • Игорь Василевский
    Все просто. Диаспоры прикупили тех, кто заведует миграцией. Практически всех. И для этих чиновниковраскрытие схем - э...Член СПЧ при през...
  • Nina Pudikova
    Какая чепуха написана про советскую инженерию! Начала работать инженером, год жила в общежитии, работа была интересна...Нужно ли работать...

Заметки на полях "кидка Киева" на 300 ярдов долларов

Заметки на полях "кидка Киева" на 300 ярдов долларов

Автор:  Кримсон Дайджест Надо отдать должное нашим европейским оппонентам. Они умеют издеваться над "низшими формами государственной жизни" с утончённостью и изобретательностью маркиза де Сада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
&quot;... которые, по некоторым данным, оцениваются в 288 миллиардов долларов&quot;. - эта цифра уже для нас с вами, думаю, что она гораздо меньше, названа такой что бы не возбухали от досады от разгильдяйства или злого умысла ответственных,  и не задавали глупых вопросов - Как можно было столь  тупо проморгать такую сумму? Ответа ведь до сих пор нет, кто же сам себя под статью об измене подставит!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх