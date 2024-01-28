Заметки на полях "кидка Киева" на 300 ярдов долларов

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"... которые, по некоторым данным, оцениваются в 288 миллиардов долларов". - эта цифра уже для нас с вами, думаю, что она гораздо меньше, названа такой что бы не возбухали от досады от разгильдяйства или злого умысла ответственных, и не задавали глупых вопросов - Как можно было столь тупо проморгать такую сумму? Ответа ведь до сих пор нет, кто же сам себя под статью об измене подставит!