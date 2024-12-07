В Тюмени врачи спасли жизнь новорожденному с опасным воспалением

Врачи тюменской ОКБ №2 спасли жизнь новорожденному с подкожным новообразованием. У ребенка диагностировали опасное воспаление — врожденную двустороннюю дакриоцистоцеле, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
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