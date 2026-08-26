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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Брайтон» хочет 80 млн фунтов за Минте. «Ливерпуль» вряд ли сделает новое предложение по вингеру, если цену не снизят

Стали известны требования « Брайтона » относительно трансфера  Янкубы Минте . «Чайки» уведомили « Ливерпуль », что хотят получить 80 миллионов фунтов за 22-летнего вингера, сообщает журналист Бен Джейкобс.

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