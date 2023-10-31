В ноябре тренд на укрепление рубля может продолжиться

Понедельник, 30 октября, на российском рынке завершился ростом ключевых индикаторов. По итогам дня индекс МосБиржи вырос на 0,09%, до 3 227,07 пункта, индекс РТС укрепился на 1,42% и составил 1 094,37 пункта.