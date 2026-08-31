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Царьград

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Ядерное оружие - почему Россия его не применяет: В ответе военэксперта сразу несколько причин

Ядерное оружие - почему Россия его не применяет: В ответе военэксперта сразу несколько причин

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв призвал применить по Украине тактическое ядерное оружие, чтобы принудить врага к капитуляции.

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Leon D

Доктрину почитайте.
А то ура-патриоты развели тут демагогию насчет ударов. Да не только по Украине, а и по Европе. Совсем мозги на кредиты променяли?