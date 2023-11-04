Британские ученые провели эксперимент по отпугиванию мясоедов от любимого продукта. И это тот случай, когда словосочетание британские ученые хочется взять в кавычки и вспомнить старый мем.
Мясо как сигареты. На мясных продуктах размещают устрашающие предупреждения
Комментарии
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НС
Николай Свистунов
Конечно, если мясо сделано из какого-то искусственного гавна! Солдату в Петровской армии давалось 400 гр, то бишь фунт мяса в день!!! Не думаю. что они поголовно мёрли, кроме как в бою!!!
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1 д.
Борис Сторублевцев
Предлагаю на дверях кабинетов чиновников всех уровней надпись!!! "Буддте осторожны!!! В кабинете Хищник!!!"
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1 д.
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