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Мясо как сигареты. На мясных продуктах размещают устрашающие предупреждения

Мясо как сигареты. На мясных продуктах размещают устрашающие предупреждения

Британские ученые провели эксперимент по отпугиванию мясоедов от любимого продукта. И это тот случай, когда словосочетание британские ученые хочется взять в кавычки и вспомнить старый мем.

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Комментарии
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НС
Николай Свистунов
Конечно, если мясо сделано из какого-то искусственного гавна! Солдату в Петровской армии давалось 400 гр, то бишь фунт мяса в день!!! Не думаю. что они поголовно мёрли, кроме как в бою!!!
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1 д.
Борис Сторублевцев
Предлагаю на дверях кабинетов чиновников всех уровней надпись!!! &quot;Буддте осторожны!!! В  кабинете Хищник!!!&quot;
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1 д.

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