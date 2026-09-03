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Газета.ру

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Путин потребовал убирать бюрократические барьеры для бизнеса на Дальнем Востоке

Путин потребовал убирать бюрократические барьеры для бизнеса на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин потребовал убирать бюрократические барьеры для бизнеса на Дальнем Востоке и не допускать избыточного контроля.

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