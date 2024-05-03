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Надежный рецепт пасхального кулича. Инфографика

Надежный рецепт пасхального кулича. Инфографика

Домашний кулич — гораздо вкуснее и праздничней, чем кулич, купленный в магазине. Да, на него придется потратить немало сил, зато вы положите те сухофрукты и цукаты, которые вам нравятся, замесите тесто на хорошем сливочном масле и свежих качественных яйцах, используете любимые орехи.

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