Надежный рецепт пасхального кулича. Инфографика

Домашний кулич — гораздо вкуснее и праздничней, чем кулич, купленный в магазине. Да, на него придется потратить немало сил, зато вы положите те сухофрукты и цукаты, которые вам нравятся, замесите тесто на хорошем сливочном масле и свежих качественных яйцах, используете любимые орехи.
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