«Меня чуть не вырвало»: москвичка рассказала о «полной дичи», которую устраивают в роддомах роженицы

В последнее время российские роддома всё чаще принимают иностранных пациенток.
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Указанные вопросы надо задавать наверх. Ибо политика привелегий "чужих за счет своих" идет оттуда.
Народ, когда вспомнит, что он не электорат, должен задавать вопросы. Для этого есть механизмы.
Ну пока, раз вопросы не задаются, политика будет "модернизироваться". И, похоже, не в нашу пользу.
Интересно, эти эссе про понаехавших, которыми нас в соцсетях пичкают на системной основе практически одни и те же каналы провокаторы, вбрасываются с целью заработать на горяченьком или здесь более глубинный и даже политический смысл, разосрать нас с бывшими "братьями", разжечь межнациональную вражду, посеять ненависть к приезжим?
Приучили замоташек,устроили родильный туризм!!!!!
Похоже,что в статье на 1% правды приходится 99% вранья.