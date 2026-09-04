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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Меня чуть не вырвало»: москвичка рассказала о «полной дичи», которую устраивают в роддомах роженицы

«Меня чуть не вырвало»: москвичка рассказала о «полной дичи», которую устраивают в роддомах роженицы

В последнее время российские роддома всё чаще принимают иностранных пациенток.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Леонид
Леонидизменено

Указанные вопросы надо задавать наверх. Ибо политика привелегий "чужих за счет своих" идет оттуда.
Народ, когда вспомнит, что он не электорат, должен задавать вопросы. Для этого есть механизмы.
Ну пока, раз вопросы не задаются, политика будет "модернизироваться". И, похоже, не в нашу пользу.

Профиль пользователя Николай Герасименко
Николай Герасименко

Интересно, эти эссе про понаехавших, которыми нас в соцсетях пичкают на системной основе практически одни и те же каналы провокаторы, вбрасываются с целью заработать на горяченьком или здесь более глубинный и даже политический смысл, разосрать нас с бывшими "братьями", разжечь межнациональную вражду, посеять ненависть к приезжим?