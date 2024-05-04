Серхио Перес: Ошибка в восьмом повороте, возможно, стоила мне поула

Серхио Перес: Ошибка в восьмом повороте, возможно, стоила мне поулаGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес прокомментировал свое четвертое место в квалификации Гран При Майами.
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