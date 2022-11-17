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«Ак Барс» обыграл СКА в домашнем матче КХЛ

Хоккеисты «Ак Барса» победили петербургский СКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

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