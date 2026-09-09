Актуальная информация об обстановке на линии фронта 9 сентября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 09:42 Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.