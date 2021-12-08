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Эксперт Семерикова заявила, что "мертвые" карты банков являются угрозой для пользователя

Эксперт Семерикова заявила, что "мертвые" карты банков являются угрозой для пользователя

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Екатерина Семерикова объяснила, чем опасны не используемые, так называемые "мертвые" банковские карты, сообщает РИА "Новости".

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