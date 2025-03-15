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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Туктамышева о командном ЧМ-2021: «Когда Щербакова выходила на произвольную, мы уже были победителями, и говорили ей: «Аня, катай спокойно, победа уже и так наша.»

«Самым успешным командным турниром для меня вышел чемпионат мира-2021. Во время пандемии я была рада поехать хоть куда-то.

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