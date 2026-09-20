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Калужские новости

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В Калужской области явка на выборы в Госдуму 35,94%

В Калужской области явка на выборы в Госдуму 35,94%

На выборах в Госдуму в Калужской области на утро воскресенья проголосовали уже 35,93% избирателей. Голосование продлится до 20:00 мск.

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