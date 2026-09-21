«Единая Россия» сможет получать около 5,5 млрд рублей в год из бюджета по итогам выборов в Госдуму, подсчитали аналитики.
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