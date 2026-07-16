Жители России смогут увидеть тройное астрономическое явление в августе

Жители России смогут стать свидетелями трех крупных астрономических событий в один день, включая парад из шести планет и пик метеорного потока, сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.
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