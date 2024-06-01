Почему-то люди и тогда, и сейчас думают, что Интернет - это полная анонимность. 18+

Борис Леонтьев IP-адрес — это как штамп с пропиской в паспорте. Приходилось людей находить с точностью до дома и в России и в Англии. Ну а «дочерей офицеров» из ЦИПСО и подобных мутных контор в лесах Чехии и прочих стран союзников СалоРейха, так тех вообще без счёта. И все это без обращения к провайдерам чисто средствами Интернета. Так что Интернет — это огромная помойка, где про человека можно найти всё от дня рождения до номера телефона.

В Воробей А как получить IP адрес на форумчанина? В смысле, для этого разве не нужно быть администратором, как это в статье?