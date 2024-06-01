Vik DarkZotovLand Однажды Георгий задумался об угрозах в Интернете. Люди, кои угрожают, всегда ему забавны, и постоянно вспоминается один и тот же случай.
Почему-то люди и тогда, и сейчас думают, что Интернет - это полная анонимность. 18+
Комментарии
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Борис Леонтьев
IP-адрес — это как штамп с пропиской в паспорте. Приходилось людей находить с точностью до дома и в России и в Англии. Ну а «дочерей офицеров» из ЦИПСО и подобных мутных контор в лесах Чехии и прочих стран союзников СалоРейха, так тех вообще без счёта. И все это без обращения к провайдерам чисто средствами Интернета. Так что Интернет — это огромная помойка, где про человека можно найти всё от дня рождения до номера телефона.
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9 час.
В
Воробей
А как получить IP адрес на форумчанина? В смысле, для этого разве не нужно быть администратором, как это в статье?
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6 час.
Борис Леонтьев
К сожалению, только администратор сайта или администратор форума видят эти адреса, так что надо обращаться к ним, если сами таковым не являетесь. но если речь о том кто троллит Вас или оскорбляет или нарушает правила сайта и форума, то нормальный админ или сам накажет виновного или сообщит Вам его IP-адрес.
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6 час.
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