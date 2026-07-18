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Антифашист

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FT узнала о возможной отставке Сырского на фоне протестов за Фёдорова

FT узнала о возможной отставке Сырского на фоне протестов за Фёдорова

Киевские коридоры власти сотрясает новый политический шторм. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники в украинской столице, Владимир Зеленский всерьёз рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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