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Кокорев о 4:3 с «Трактором»: «Сочи» нашел в себе силы, характер и довел матч до победы. Живем одной целью – выигрывать»

«Всех с тяжелой победой. В первом периоде немножко потеряли концентрацию, получили ненужный гол, потом старались выровнять игру, и это получилось.

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