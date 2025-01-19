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Рогов: гарнизон ВСУ в Великой Новоселке находится в окружении и обречен

Рогов: гарнизон ВСУ в Великой Новоселке находится в окружении и обречен

Украинские подразделения в селе Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики находятся в оперативном окружении, гарнизон противника фактически обречен, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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Eduard
Молодцы россияне!
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