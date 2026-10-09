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FiNE NEWS

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Кола с лимоном против головной боли: где заканчивается совет из соцсетей

Кола с лимоном против головной боли: где заканчивается совет из соцсетей

Совет пить колу с лимоном при головной боли разошёлся по блогам как простой и почти универсальный способ справиться с неприятным симптомом.

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