Киевского политолога разочаровал визит Зеленского в Вашингтон

Поездка в США и наконец-то состоявшаяся встреча с американским президентом Джо Байденом позволила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому показать, что он «на коне», несмотря на то, что этот визит не принес Украине никаких существенных результатов.
Поездка в США и наконец-то состоявшаяся встреча с американским президентом Джо Байденом позволила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому показать, что он «на коне», несмотря на то, что этот визит не принес Украине никаких существенных результатов.
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