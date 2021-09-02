Политика Сегодня

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Киевского политолога разочаровал визит Зеленского в Вашингтон

Киевского политолога разочаровал визит Зеленского в Вашингтон

Поездка в США и наконец-то состоявшаяся встреча с американским президентом Джо Байденом позволила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому показать, что он «на коне», несмотря на то, что этот визит не принес Украине никаких существенных результатов.

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