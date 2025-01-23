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Крымское информационное агентство

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Отели Крыма на курортный сезон 2025 уже забронированы на 33%

Отели Крыма на курортный сезон 2025 уже забронированы на 33%

Фото: Михаил ГладчукПо данным Министерства курортов и туризма Республики Крым бронирование майских праздников 2025 года и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года и на данный период составляет на майские выходные 27%, на лето в среднем 33%.

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