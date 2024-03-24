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Иваново

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В день общенационального траура в память о погибших на здании «Крокуса» появилась проекция «Журавли»

В день общенационального траура в память о погибших на здании «Крокуса» появилась проекция «Журавли»

В день общенационального траура в память о погибших на здании «Крокуса» появилась проекция «Журавли»Светящиеся птицы устремляются в небо под одноименную песню в исполнении народного артиста СССР Муслима Магомаева: зал, где произошла трагедия, носит его имя.

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