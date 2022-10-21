Чтобы победить республиканцев на выборах, демократ Байден воспользовался запасами, сделанными при республиканце Трампе

Президент США Джо Байден, выступая перед прессов в Белом доме, отрицал, что новое высвобождение нефти из накопленного при Дональде Трампе стратегического резерва мотивировано политически и связано с грядущими промежуточными выборами в Конгресс.
Президент США Джо Байден, выступая перед прессов в Белом доме, отрицал, что новое высвобождение нефти из накопленного при Дональде Трампе стратегического резерва мотивировано политически и связано с грядущими промежуточными выборами в Конгресс.
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