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Чтобы победить республиканцев на выборах, демократ Байден воспользовался запасами, сделанными при республиканце Трампе

Чтобы победить республиканцев на выборах, демократ Байден воспользовался запасами, сделанными при республиканце Трампе

Президент США Джо Байден, выступая перед прессов в Белом доме, отрицал, что новое высвобождение нефти из накопленного при Дональде Трампе стратегического резерва мотивировано политически и связано с грядущими промежуточными выборами в Конгресс.

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