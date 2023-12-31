Почему Украина продолжает наносить удары, невзирая на наши «ответки»

О недавней атаке на Феодосию написано много и обстоятельно. Тем не менее, ради объективности хотелось бы заметить: либо командование не сделало выводов после аналогичных атак на Севастополь и Керчь, либо предпринимаемые меры безопасности бессильны против вражеских средств поражения.