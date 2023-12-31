FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 734 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • brigadier21 Snytsarienko
    Вообще атаки на корабли происходят из опасений командования НАТО, что полноценная операция наших Вооружённых Сил вкуп...Bloomberg: Россия...
  • Михаил Солдатов
    Да кто бы сомневался, урода всегда тянет к уродам.Тебя и надо водить в чулочках и на поводке, а лучше держать в зоопа...«Я бы с радостью ...

Почему Украина продолжает наносить удары, невзирая на наши «ответки»

Почему Украина продолжает наносить удары, невзирая на наши «ответки»

О недавней атаке на Феодосию написано много и обстоятельно. Тем не менее, ради объективности хотелось бы заметить: либо командование не сделало выводов после аналогичных атак на Севастополь и Керчь, либо предпринимаемые меры безопасности бессильны против вражеских средств поражения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх