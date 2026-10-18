www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство страны ведет на него охоту и пытается получить компромат от его окружения для уничтожения партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз", сообщило ТАСС 18 октября.
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