www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство страны ведет на него охоту и пытается получить компромат от его окружения для уничтожения партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз", сообщило ТАСС 18 октября.