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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Она выпустила зубы!»: 7 историй о моментах, которые разрушили секс

Представь картину: вы с партнером в постели. Может, знакомы давно, а может, совсем недавно. Страсти накаляются, вы оба возбуждены… и тут он говорит или делает что-то, что полностью убивает настрой! Вот несколько таких историй от мужчин и женщин.

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