Сколько потратили на выборы одного депутата алтайского парламента в 2024 году?

Данные о расходах предоставили в Избирательной комиссии Алтайского края Выборы одного депутата Алтайского краевого Заксобрания, которые состоялись 8 сентября 2024 года, обошлись бюджету в 11,368 млн рублей.
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