ВС России за неделю нанесли 41 групповой удар по объектам Украины

Российские войска за прошедшую неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам Украины, передаёт Минобороны России.