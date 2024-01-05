ВС России за неделю нанесли 41 групповой удар по объектам Украины

Российские войска за прошедшую неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам Украины, передаёт Минобороны России.
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