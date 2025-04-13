Минобороны сообщило о сбитом самолёте F-16 ВСУ

Кроме того, за сутки дежурные средства ПВО ликвидировали 207 украинских беспилотников. Также уничтожены восемь управляемых авиабомб JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS, говорится в сводке оборонного ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии