Экс-тренер сборной Англии и «Лацио» Эрикссон объявил, что болен раком и в лучшем случае у него остался год жизни

Свен-Йоран Эрикссон признался, что болен онкологическим заболеванием. Один из самых востребованных тренеров нулевых годов XXI столетия, экс-наставник сборной Англии, «Лацио», «Бенфики», «Манчестер Сити» и ряда других клубов Свен-Йоран Эрикссон признался, что у него диагностирован рак.