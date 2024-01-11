Экс-тренер сборной Англии и «Лацио» Эрикссон объявил, что болен раком и в лучшем случае у него остался год жизни

Свен-Йоран Эрикссон признался, что болен онкологическим заболеванием. Один из самых востребованных тренеров нулевых годов XXI столетия, экс-наставник сборной Англии, «Лацио», «Бенфики», «Манчестер Сити» и ряда других клубов Свен-Йоран Эрикссон признался, что у него диагностирован рак.
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