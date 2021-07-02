Уши, лапы, хвост

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Потерявшая котят кошка стала приемной матерью для трех сироток

Потерявшая котят кошка стала приемной матерью для трех сироток

Понятие приемных родителей преимущественно относится к людям, с нашим развитым обществом, но и животные могут ими стать.

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Элеонора Коган
Майка стала прекрасной мамой для осиротевших котяток!!
Элеонора Коган
Но, конечно же,жаль тех, погибших котят.
Марина Сазонова
Тут снова педрила свои пальцы книзу гнёт вонючка поганая. Дай бог этим лапушкам счастья.

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