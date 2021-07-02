Потерявшая котят кошка стала приемной матерью для трех сироток

Уши, лапы, хвостВ мире животныхПотерявшая котят кошка стала приемной матерью для трех сиротокПонятие приемных родителей преимущественно относится к людям, с нашим развитым обществом, но и животные могут ими стать.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганМайка стала прекрасной мамой для осиротевших котяток!!Элеонора КоганНо, конечно же,жаль тех, погибших котят.Марина СазоноваТут снова педрила свои пальцы книзу гнёт вонючка поганая. Дай бог этим лапушкам счастья.Комментировать
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