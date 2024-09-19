В Кургане взрослый дядя развращал в социальной сети несовершеннолетнюю

Региональным СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, который обвиняется в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней посредством мессенджера, является тревожным звоночком.
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