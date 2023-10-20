В Самарской области сотрудница банка предотвратила хищение 140 тысяч рублей 74-летней местной жительницы

В конце сентября текущего года на телефон 74-летней жительнице Кинель-Черкасского района поступил звонок от «сотрудника банка», который сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя и завладеть полученными денежными средствами.
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