Благотворительная регата «Перспективы: приключение для особенных людей»

Соревнования состоялись 6 июля в акватории Финского залива и объединили 26 команд — представителей петербургского бизнеса Спортсменами двигали не только азарт и жажда победы: мероприятие проводилось в поддержку детей и взрослых с тяжелой инвалидностью — подопечных организации «Перспективы».
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