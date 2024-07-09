Благотворительная регата «Перспективы: приключение для особенных людей»

Соревнования состоялись 6 июля в акватории Финского залива и объединили 26 команд — представителей петербургского бизнеса Спортсменами двигали не только азарт и жажда победы: мероприятие проводилось в поддержку детей и взрослых с тяжелой инвалидностью — подопечных организации «Перспективы».