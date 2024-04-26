Страна и люди
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Страна и люди

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Жители Мариуполя жалуются на нашествие мигрантов

Жители Мариуполя жалуются на нашествие мигрантов

От жителей Мариуполя поступают жалобы на заполонивших их город мигрантов, живущих по своим порядкам.

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