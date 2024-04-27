Украинский «Нафтогаз» сообщил о поражении своих объектов газовой инфраструктуры

На Украине объекты газовой инфраструктуры корпорации «Нафтогаа» получили повреждения. Об этом 27 апреля говорится в сообщении энергетической компании в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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