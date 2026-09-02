Недавно "пел" совсем другое. Никол Пашинян хотел обхитрить Путина. Вот что вышло

В завершение саммита ШОС прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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